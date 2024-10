Appello professionisti per politiche sviluppo e tutela salari

Roma, 4 ott. (askanews) - "Taglio dei tassi e politiche di sostegno: l'impatto su mutui e imprese" è il tema del Cnpr Forum, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Nel corso del dibattito di è parlato delle politiche economiche attuali, con particolare riferimento agli effetti delle misure della BCE. Tra i principali temi discussi, la necessità di rivedere le attuali strategie di stabilità economica in favore di politiche espansive per promuovere la crescita.

Il senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del M5s, ha espresso una forte critica nei confronti delle decisioni della BCE, sostenendo che le recenti riduzioni dei tassi d'interesse dello 0,25% siano insufficienti per sostenere famiglie e imprese.

"L'unico soggetto che ha tratto vantaggio da questa situazione sono state le banche - ha dichiarato - ed è per questo che insisto affinché si tassino i loro extra-profitti, come avvenuto in altri Paesi europei".

Dal lato opposto, Alessandro Colucci (Noi Moderati), segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, invece, ha accolto con favore il taglio dei tassi da parte della BCE, definendolo un segnale positivo:

"Il costo del denaro più basso permette alle famiglie di acquistare immobili e alle imprese di investire senza essere gravate dal costo del lavoro", ha affermato Colucci, pur riconoscendo che le risorse disponibili sono limitate a causa degli effetti del Superbonus 110% sui bilanci.

Diversa la posizione di Marco Grimaldi, parlamentare di AVS in Commissione Bilancio a Montecitorio, che ha chiesto interventi urgenti a tutela dei salari.

Ottimista anche Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia in Commissione Politiche dell'Unione Europea, che ha sottolineato l'aumento della credibilità internazionale dell'Italia grazie alla stabilità del governo:

"Il nostro Paese sta vivendo un momento di credibilità che si riflette positivamente sugli investitori esteri", ha dichiarato, citando anche i benefici derivanti dall'abbassamento del costo del denaro per mutui e imprese.

Il Forum ha visto la partecipazione di diversi esperti e professionisti, tra cui Elisabetta Polentini (commercialista e revisore legale dell'Odcec di Roma) e Paolo Longoni (consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili), che hanno sottolineato la necessità di politiche espansive per rilanciare la crescita economica. Longoni ha criticato l'eccessivo arricchimento delle banche a seguito del rialzo dei tassi, affermando che "Le politiche di stabilità hanno dimenticato lo sviluppo, e ora è il momento di adottare misure espansive per rilanciare l'economia".