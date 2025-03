Appello Assogiocattoli: importante utilizzare i seggiolini auto

Roma, 18 mar. (Askanews) - "Vogliamo rilanciare un appello sull'importanza dell'utilizzo dei seggiolini auto e del loro corretto utilizzo e dei dispositivi antiabbandono. L'Italia è il primo Paese a dotarsi di una legge che prevede l'obbligatorietà dei dispositivi. Molto spesso, purtroppo, questa legge viene disattesa. Non solo, l'Italia è un Paese in cui il tasso di penetrazione e di utilizzo del seggiolino auto, che è un vero e proprio salvavita per i bambini, è tra i più scarsi in Europa. Quindi, è necessario un appello tra tutte le forze in campo - politica, industria e tutti gli stakeholders che fanno parte in generale del trasporto e che si occupano di trasporto e di bambini - per alzare l'asticella dell'attenzione, dei controlli e se possibile anche incentivare l'utilizzo e l'acquisto di questi prodotti che sono dei salvavita". Lo ha detto il vicepresidente di Assogiocattoli, Luca Tomasi, a margine del convegno 'Genitori consapevoli, bambini al sicuro: la tecnologia che salva la vita', cui hanno partecipato la senatrice Tilde Minasi (Lega), la senatrice Simona Malpezzi (Pd, vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza), l'onorevole Giulia Pastorella (Azione), Massimiliano Paparcone, Presidente di B810, azienda leader nelle tecnologie di connettività, e Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole di UNASCA.