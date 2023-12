"Appassionata" di Carol Rama per la prima volta in mostra a Roma

Roma, 15 dic. (askanews) - La Fondazione Alda Fendi - Esperimenti porta per la prima volta in mostra Appassionata, un capolavoro di Carol Rama del 1980, a palazzo rhinoceros a Roma, l'hub culturale ideato da Alda Fendi e progettato da Jean Nouvel con la linea artistica di Raffaele Curi. Il dipinto è al centro dell'esposizione visitabile fino al 20 gennaio 2024.

Con Appassionata di Carol Rama viene riproposta la fortunata formula espositiva di rhinoceros che presenta al pubblico un capolavoro inedito nella Città Eterna, una sola e magnifica opera d'arte che si fa fulcro di un caleidoscopio di suggestioni.

Alda Fendi, Presidente Fondazione Alda Fendi - Esperimenti: "Nella mia vita ho sempre avuto la curiosità di conoscere le opere di Carol Rama. Siamo riusciti a portare a palazzo rhinoceros un palazzo molto prezioso".

Il dipinto dialoga con l'architettura progettata da Jean Nouvel, proponendo un'esperienza immersiva nella quale l'arte, lo spazio, la musica e la storia si fondono e seducono il visitatore.

Raffaele Curi, direttore artistico Fondazione Alda Fendi - Esperimenti: "Carol non era famosissima ma si vedeva enormemente il grosso talento che stava per esplodere e ha sfondato molto tardi, con l'ufficialità del Premio alla Biennale di Venezia. Ma anche se non era famosissima, il talento della sua arte si vedeva".

Alessia Caruso Fendi, direttrice rhinoceros gallery: "La vocazione è di ospitare delle gallerie internazionali mai state prima in Italia e questa in particolare è la seconda collaborazione con una Galleria di Los Angeles e questa seonda collaborazione vede esposti i disegni di 11 artisti mai esposti prima in Italia".