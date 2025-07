Appalti, Rossi (Assistal): semplificare la burocrazia

Roma, 10 lug. (askanews) - "I continui aggiornamenti del codice appalti rendono più complicato il lavoro delle imprese. Ci sono alcune misure dell'ultima modifica che abbiamo accolto positivamente, come ad esempio tutti gli interventi finalizzati a velocizzare gli iter burocratici. Ci sono poi delle criticità. In primo luogo la soglia del 5% per la revisione prezzi nei servizi, per le imprese é difficile da raggiungere. In secondo luogo le ATI (associazioni temporanee di imprese) con le piccole aziende sono diventate difficili da fare"-

Lo ha detto questa mattina Roberto Rossi, presidente di Assistal, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "Legiferare in Italia è difficile, ci sono tanti interessi complessi che non è facile conciliare. Tutti gli interventi che mirano a una sburocratizzazione e a una velocizzazione dei processi avranno il nostro sostegno. Inoltre in Italia ci sono tante differenze tra livelli amministrativi: un progetto identico presentato a Milano o a Messina segue procedure molto differenti, per questo chiediamo alla politica di lavorare anche all'uniformazione delle normative, proprio per semplificare il lavoro delle imprese".