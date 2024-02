Apologia di fascismo e istigazione all'odio razziale, 24 indagati

Roma, 14 feb. (askanews) - Operazione della polizia a Ferrara; dall'alba sono in corso ventiquattro perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati per apologia di fascismo, propaganda e istigazione dell'odio razziale, minaccia e vilipendio delle Forze Armate. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Ferrara e l'operazione denominata "Bravi Ragazzi" è stata condotta dai poliziotti delle Digos di Ferrara, Bologna, Ravenna e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

L'inchiesta è partita da un episodio avvenuto nel periodo di Natale in un locale nel quartiere ebraico: gli indagati, in uniforme arancione, dopo avere distribuito volantini inneggianti al Duce e al Fuhrer, avrebbero minacciato di morte alcuni clienti che tentavano di interrompere cori razzisti e filo nazisti e di plauso per la morte di appartenenti alle forze dell'ordine; continuando nonostante l'intervento degli agenti. Gli indagati, tra i venti e i trent'anni, sono stati poi identificati, ed è stato organizzato il blitz.