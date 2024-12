Roma, 2 dic. (askanews) - Bronzo nei 100 metri dorso alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e oro nei 50 dorso agli Europei di nuoto, Angela Procida ha spiegato, a margine dell'International Sport Film Festival (ISFF) che si è tenuto a Castellammare di Stabia, l'importanza di trasmettere al pubblico le emozioni degli atleti attraverso il cinema. E per il futuro, dice, come per ogni sportivo, fra un paio d'anni "gli obiettivi olimpici saranno un po' più visibili davanti ai nostri occhi".