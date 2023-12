Roma, 15 dic. (askanews) - Attorno alle 16, Andrea Giambruno è arrivato a sorpresa alla festa di Fratelli d'Italia Atreju, in corso a Roma. Il giornalista di Mediaset ex compagno di Giorgia Meloni, a due mesi dalla rottura con la premier non ha risposto alle domande dei colleghi e ha stretto la mano ad Arianna Meloni seduta tra il pubblico, durante l'incontro sulla Giustizia.