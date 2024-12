Ancora scioperi Volkswagen in Germania, stop 4 ore in 9 stabilimenti

Wolfsburg, 9 dic. (askanews) - Migliaia di lavoratori della Volkswagen hanno incrociato nuovamente le braccia nei nuovi scioperi causati dal conflitto tra sindacati e vertici sui drastici piani di tagli della casa automobilistica tedesca. Uno stop di 4 ore è stato indetto in 9 fabbriche Volkswagen in tutto il Paese.

A Wolfsburg, la presidente di IG Metall, Christiane Benner, ha detto ai dimostranti che il sindacato "non accetterà che paghino il conto per la chiusura delle fabbriche Volkswagen".

"Il management ha preso molte decisioni sbagliate per anni e ha portato l'azienda in questa situazione. Ed è per questo che l'IG Metall non accetterà che voi paghiate il conto per la chiusura degli stabilimenti Volkswagen. Colleghi, sono qui oggi come vostra presidente per dirvi che tutta IG Metall sostiene voi e le vostre richieste per un futuro invece di tagli, giù le mani dalle garanzie di occupazione, tutte le fabbriche devono restare".

L'azione è lunga il doppio del primo "sciopero di avvertimento" organizzato dal sindacato IG Metall la scorsa settimana, che ha visto circa 100.000 lavoratori astenersi dal lavoro.