Ancora bombe su Gaza, Israele: colpiti 100 obiettivi

Gaza, 20 ott. (askanews) - Un'alta colonna di fumo si alza da Gaza, dopo l'ennesima notte di bombardamenti. Oltre 100 gli obiettivi colpiti dai raid secondo quanto riferito da Israele che parla di "obiettivi operativi delle organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza.

Colpiti anche diversi altri siti appartenenti al gruppo terroristico Hezbollah nel sud del Libano in risposta al lancio di razzi sul nord di Israele.

Queste immagini di bambini palestinesi portati in ospedale invece arrivano da Khan Yunis, colpita da diversi bombardamenti nei giorni scorsi. Gli ospedali sono in una situazione sempre più critica nella Striscia, secondo Msf (Medici senza frontiere) il più grande, Al Shifa, resterà senza elettricità entro 24 ore e per questo "molti pazienti moriranno", neonati, pazienti in terapia intensiva tutte le persone legate a macchine che, senza carburante, si fermeranno.

E per ora l'isolamento della Striscia continua a essere totale a più di 10 giorni dall'inizio dell'operazione israeliana cominciata in risposta all'attacco di Hamas. L'apertura del valico di Rafah continua a non avere una data certa e al contrario di quanto detto, potrebbe non aprire nelle prossime ore.