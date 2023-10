Anche Ursula von der Leyen e Metsola in Israele

Roma, 13 ott. (askanews) - Anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è giunta in Israele, assieme alla presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. Un viaggio per esprimere solidarietà allo Stato ebraico assalito da Hamas sabato 7 ottobre con il bilancio terrificante di oltre mille morti israeliani; ma la diplomazia è al lavoro anche per trovare una soluzione umanitaria a Gaza, il territorio palestinese governato da Hamas, bombardato e assediato da giorni da Israele. I morti a Gaza sarebbero oltre mille e l'esercito israeliano ha richiesto a tutti i gazani del nord di evacuare i luoghi e dirigersi a sud entro 24 ore; un esodo impensabile per un milione di persone in un territorio attualmente senza acqua ed elettricità e con gli aiuti umanitari bloccati.