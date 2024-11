Amsterdam, decine di arresti a una manifestazione pro-palestinese

Amsterdam, 11 nov. (askanews) - La polizia olandese ha arrestato decine di manifestanti filo-palestinesi scesi in piazza domenica ad Amsterdam nonostante il divieto di assembramento in città, dopo le violenze a margine della partita tra l'Ajax e il Maccabi Tel Aviv. Gli arresti sono scattati dopo che i tribunali olandesi hanno confermato il divieto del sindaco di tenere manifestazioni nel fine settimana per timore di disordini.

Ma centinaia di persone si sono comunque radunate a piazza Dam con cartelli che recitavano "Ridateci le nostre strade" o "Palestina libera" e la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta, arrestando decine di manifestanti, come hanno raccontato i giornalisti della France presse.