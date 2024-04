Ambiente, Pecoraro: premio Obiettivo Terra elemento conoscenza

Roma, 23 apr. (askanews) - "La XV edizione del Premio Obiettivo Terra segna l'importanza della durata. Il fatto che migliaia e migliaia di cittadini amanti della natura abbiano inviato tantissime e bellissime foto che sono diventate un elemento di conoscenza e con cui abbiamo fatto esposizioni persino al palazzo di vetro delle Nazioni Unite per tre anni consecutivi è il risultato di far conoscere alle persone la grandiosità dello scrigno di biodiversità che è il nostro paese. L'Italia ha il record della biodiversità naturale in Europa ma è anche un paese molto delicato dal punto di vista dell'impatto del cambiamento climatico in atto. Quindi lavoriamo per diffondere una vera informazione ecologica, fino a cominciare dalle scuole ma verso tutti i cittadini, e facciamo in modo che questa rete dei Parchi sia sempe più sostenuta sia dalle istituzioni sia dall'opinione pubblica".

Lo ha affermato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, in occasione della premiazione a Palazzo Valentini a Roma della 15a edizione di "Obiettivo Terra" 2024, il concorso fotografico nazionale dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree protette d'Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, con la main partnership di Haiki+, subholding di Innovatec S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan, Gruppo che da oltre 60 anni è leader nel settore della clean technology, e Bluarancio quale digital partner, per celebrare la 55esima Giornata Mondiale della Madre Terra.