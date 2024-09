Ambiente e Terzo Settore: Erg per Fondazione Dynamo Camp

Pistoia, 18 set. (askanews) - E' stato inaugurato a Limestre, in provincia di Pistoia, il quarto progetto "Social Purpose for Solar Revamping", il programma ideato da Erg per dare una seconda vita ai propri pannelli fotovoltaici. L'impianto in questione è stato installato presso la sede di Dynamo Camp una delle più importanti realtà italiane nel sostegno a bambini e ragazzi affetti da gravi forme di disabilità. Come sempre nello spirito di Erg, la donazione si accompagna quindi a importanti finalità sociali.

"Abbiamo realizzato altri progetti che noi come Erg chiamiamo Social purpose for solar revamping", spiega Alessandro Garrone, Executive Vice President di Erg. "Utilizziamo -continua- dei pannelli che noi dobbiamo sostituire in nostri parchi solari, che però sono ancora assolutamente funzionanti, e li andiamo ad installare in realtà che hanno bisogno di autonomia energetica. Due progetti molto interessanti stiamo portando avanti in Africa, in Malawi e in Madagascar, uno per un ospedale e l'altro per una scuola. Il solo pensare che i bambini di questa scuola possano continuare a leggere e studiare quando fa buio, e prima non potevano farlo, dovevano usare delle lampade a petrolio, è sicuramente una bellissima cosa".

L'impegno di Erg copre tutto l'arco di vita degli impianti, a partire dalla loro manutenzione fino al loro smantellamento e smaltimento. Fondamentale partner logistico di Erg è MSC Foundation: "Msc Foudation è la fondazione del gruppo Msc. Noi abbiamo contribuito a questo progetto insieme al nostro partner Erg, con tutta la parte di trasporto, logistica e container, che costituisce uno degli asset della fondazione. Msc e' il primo gruppo di shpping logistica al mondo. Siamo particolarmente vicini a Dynamo Camp perché è una realtà, un'eccellenza sul territorio italiano, che conosciamo molto bene", sottolinea Daniela Picco Executive Director MSC Foundation.

L'impianto solare, al quale ha contribuito sulla parte tecnica Kme, ha una capacità massima di potenza di 84 kW ed è è composto da 400 moduli L'iniziativa rientra pienamente nel rapporto di Dynamo Camp con l'ambiente.

Ad Erg e a tutti i partner coinvolti il ringraziamento di Maria Serena Porcari, ad Fondazione Dynamo Camp: "abbiamo iniziato a costruire il camp nel 2006. Siamo all'interno di un'oasi affiliata al Wwf. Quindi nel nostro Dna c'è la conservazione della natura come valore fondamentale. I ragazzi quando fanno attività di terapia ricreativa sono sempre, possibilmente, all'aperto, perché il loro tempo di terapia, il loro tempo in ospedale, è tanto. La natura per noi è un valore e anche un partner di terapia ricreativa".