Ambiente, Alfonsi: con fondi Pnrr pianteremo 500 mila alberi

Roma, 5 ott. (askanews) - "L'importante è curare e valorizzare il nostro patrimonio. Come amministrazione partecipiamo anche quest'anno alla Festa degli Alberi nelle Scuole, nella convinzione che sia un evento che ha un prezioso valore formativo e di sensibilizzazione delle giovani generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio arboreo. Piantare alberi, in particolare negli ambienti urbani, è un'azione fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici, per il miglioramento della qualità dell'aria che respiriamo e per la salvaguardia della biodiversità. Con i fondi del Pnrr pianteremo 500 mila alberi. Importante avere in questa giornata anche gli istituti agrari con i quali collaboriamo perchè Roma è una città verde e agricola".

Così Sabrina Alfonsi, Assessora all'Ambiente e all'Agricoltura, Roma Capitale, nell'incontro con gli studenti di tre istituti superiori della Capitale in occasione della Festa degli Alberi nelle scuole.