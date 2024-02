Amb. Durante Mangoni: "La Romania modello di successo in adesione Ue"

Roma, 17 feb. (askanews) - Italia e Romania sono partner anche a livello europeo e il cammino verso Bruxelles di Bucarest è sempre stato sostenuto da Roma, diventando un esempio da seguire per i Paesi candidati o che aspirano ad entrare nell'Ue. E' quanto afferma l'ambasciatore d'Italia in Romania Alfredo Maria Durante Mangoni.

"La Romania rappresenta un modello di successo per l'integrazione europea e l'Italia l'ha sempre sostenuta. Nel 2007, per ammissione dello stesso premier di Romania, lo ha detto a Roma e agli ambasciatori dei Paesi Ue a Bucarest qualche giorno fa, la Romania non era pronta sotto tutti gli aspetti per entrare nell'Ue, ma è stata fatta una decisione strategica, un investimento, per cui oggi la Romania rappresenta un modello vincente, di successo, di riferimento per i Paesi candidati all'adesione, dei Balcani occidentali ma anche per l'Ucraina e la Moldova".

La Romania è un esempio anche di crescita ed evoluzione, con meriti che vanno riconosciuti a Bucarest e ai romeni, aggiunge l'ambasciatore. "Dobbiamo guardare alla Romania con occhi un po' diversi, perché i livelli di progresso osservabili soprattutto a Bucarest e nelle grandi città mettono in evidenza quanto siano radicati certi stereotipi soprattutto da parte italiana, dell'opinione pubblica italiana, verso alcune esperienze negative della diaspora romena di 20, 25 anni fa. Non è più il caso. Il Paese sta avendo una trasformazione incredibile: la sua economia, la sua società, le grandi capacità di innovazione, livelli di sviluppo e di progresso che vanno ampiamente riconosciuti e i romeni vanno gratificati anche in questo".