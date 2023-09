Amazon investirà fino a 4 miliardi dollari in società IA Anthropic

New York, 25 set. (askanews) - Il colosso dell'e-commerce Amazon ha dichiarato che investirà fino a 4 miliardi di dollari nella società di intelligenza artificiale Anthropic, assumendo una posizione di proprietà di minoranza.

Le due società stanno formando una collaborazione strategica per promuovere l'intelligenza artificiale generativa e tenere il passo con rivali come Microsoft e Google di Alphabet. Anthropic utilizzerà i suoi chip personalizzati per costruire e distribuire il suo software AI in vari settori dell'azienda fondata da Jeff Bezos, che incorporerà la tecnologia di Anthropic in vari prodotti. Anthropic, fondata nel 2021, offre un assistente di intelligenza artificiale chiamato Claude che compete con ChatGPT.

Secondo il Wall Street Journal, Amazon si è impegnata in un investimento iniziale di 1,25 miliardi di dollari in Anthropic nei prossimi due anni, ma la cifra potrebbe crescere fino a 4 miliardi. Antropic si è impegnata ad investire parte del capitale sulle infrastrutture cloud di Amazon, Amazon Web Services. Anche Google, lo scorso maggio, ha investito più di 300 milioni di dollari in Anthropic.