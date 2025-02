Almasri, Schlein a Nordio: noi non letto carte? Lei ha violato legge

Roma, 5 feb. (askanews) - Il ministro della Giustizia "doveva trasmettere gli atti, non valutarli, non ha alcuna valutazione discrezionale" sugli atti della Corte penale internazionale. "Ha accusato noi di non aver letto le carte ma lei non ha letto la legge e l'ha violata davanti al Paese". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, durante il suo intervento in aula alla Camera seguito all'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri, rivolgendosi al Guardasigilli.

"Chi le ha chiesto di stare fermo? Palazzo Chigi?", ha aggiunto Schlein.