Almasri, Ciriani: governo non scappa, in Parlamento appena possibile

Milano, 11 lug. (askanews) - "Sulla vicenda Almasri il governo non è mai scappato dal confronto in Parlamento", "da quando questa vicenda è stata sollevata abbiamo riferito con il ministro Piantedosi, con il ministro Nordio". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine dell'evento Ecr in corso a Napoli.

"Quello di cui stiamo discutendo in queste ore, però, fa parte di un processo, una istruttoria, che il Tribunale dei ministri deve ancora completare. Quindi, come sempre, il governo riferirà al Parlamento senza paura, senza dover nascondere nulla, come è ovvio che sia, quando avrà elementi utili per poter riferire. Appena sarà possibile, appena avremo elementi interessanti da riferire al Parlamento, lo faremo come abbiamo fatto sempre anche in precedenza", ha aggiunto.