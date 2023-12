Alluvione Toscana, Giani: in relazione a Curcio oltre 2 mld di danni

Firenze, 11 dic. (askanews) - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha inviato al Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, la relazione sui danni provocati dall'alluvione del novembre. "Era il giorno che avevamo concordato con Curcio esattamente nei 30 giorni dalla pubblicazione della mia nomina a commissario. I danni sono di quasi due miliardi, un miliardo e nove per quanto riguarda famiglie e imprese. A questi si aggiungono i 110 milioni di ordinanze per la somma urgenza, ovvero quei lavori che la legge consente con un affidamento diretto da parte del sindaco, del Genio civile o della regione per riparare gli argini o altre situazioni di pericolo", ha spiegato Giani.

"La relazione tiene conto del lavoro futuro. E ho già convocato il comitato di cui mi avvalgo per cominciare a ragionare anche delle prime opere di ricostruzione", ha concluso Giani.