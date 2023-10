Alluvione, Meloni in visita a cantieri a Senigallia

Senigallia, 27 ott. (askanews) - Visita a sorpresa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Senigallia, in provincia di Ancona.

Rientrata in Italia da Bruxelles, la premier è arrivata in città insieme al ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

Meloni, accompagnata dal sindaco Massimo Olivetti, ha fatto un sopralluogo al cantiere per la messa in sicurezza del fiume Misa, nella zona del ponte Garibaldi.

Sabato mattina Meloni sarà ad Acqualagna per firmare l'accordo di Coesione con le Marche.