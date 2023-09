Alluvione, Gava: in Romagna vogliamo che si ricostruisca a breve

Ferrara, 21 set. (askanews) - "Questa è una terra meravigliosa che qualche mese fa è stata colpita da un evento drammatico" come l'alluvione. "Come ministero e come governo stiamo supportando e accompagnando questa regione perché vogliamo che una ricostruzione sia fatta a breve e questo resti solo un brutto ricordo". Lo ha detto il viceministro dell'Ambiente, Vannia Gava, al termine della Conferenza nazionale Smart porta a RemTech Expo.

"RemTech è un evento fieristico molto importante: qui pullula la tecnologia - ha aggiunto Gava -. Ci sono tanti espositori con innovazioni e tecnologia frutto di ricerca importante fatta anche nel campo ambientale e di risanamento ambientale".