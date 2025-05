All'Eurovision vince l'Austria con JJ, quinto Lucio Corsi

Basilea, 18 mag. (askanews) - L'austriaco Johannes Pietsch, alias JJ, ha vinto l'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea con la canzone "Wasted Love".

"È stato davvero surreale sentire tutti che mi davano come vincitore e poi ce l'abbiamo fatta davvaero, è pazzesco", ha dichiarato JJ durante la conferenza stampa dopo l'annuncio della vittoria.

Le giurie nazionali di tutta Europa e i telespettatori hanno regalato all'Austria la prima vittoria dal trionfo di Conchita Wurst nel 2014 con "Rise Like a Phoenix". L'Austria si è classificata prima con 436 punti, davanti a Israele con 357 e all'Estonia con 356 con Tommy Cash e la sua "Espresso macchiato". L'Italia si è dovuta accontentare del quinto posto con Lucio Corsi che ha totalizzato 256 punti con "Volevo essere un duro". San Marino conclude al 26esimo e ultimo posto con "Tutta l'Italia" di Gabry Ponte.

"Grazie a voi, Europa, per aver realizzato i miei sogni", ha dichiarato il ventiquattrenne controtenore JJ. "L'amore è la forza più forte del mondo. Diffondiamo più amore", ha detto.

"I miei sogni si sono avverati. È una cosa fuori dal mondo".

Con "Wasted Love" ha raggiunto le note più alte, mescolando opera e techno. La sua canzone per l'Eurovision parla dell'esperienza di un amore non corrisposto.

Fino alla fine sembrava potesse vincere Israele, poi il verdetto è stato ribaltato. La concorrente israeliana Yuval Raphael, sopravvissuta all'attacco del 7 ottobre 2023 al Nova Festival, nascondendosi sotto i cadaveri durante l'attacco di Hamas, ha eseguito "New Day Will Rise"; durante il suo show si sono sentiti forti fischi e due persone hanno cercato di salire sul palco. Sono stati poi portati fuori dalla polizia. Inoltre, per le strade di Basilea, dimostranti filo-palestinesi si sono scontrati brevemente con gli agenti antisommossa.