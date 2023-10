Allcore non si ferma: ricavi a +16,1% nei primi 9 mesi del 2023

Milano, 30 ott. (askanews) - Nei primi nove mesi del 2023 Allcore ha registrato ricavi per 30,14 milioni di euro, in aumento del 16,1% rispetto ai 25,97 milioni ottenuti nei primi nove mesi dello scorso anno. Cresce il business del gruppo confermando gli obiettivi del piano industriale grazie alla crescita delle linee di business pianificazione fiscale e gestione contabile e spazi e membership. Un successo da attribuire anche al rivoluzionario approccio di gestione aziendale, il cosiddetto "Metodo Allcore", che è anche il titolo del nuovo libro di Gianluca Massini Rosati, presidente del gruppo. Nel volume "Metodo Allcore" Rosati racconta tutti i retroscena del gruppo italiano attivo nella consulenza aziendale che è partito da zero e in cinque anni ha raggiunto i 40 milioni di capitalizzazione.

"In questo libro è stato decodificato tutto quello che c'è sotto la superficie, tutti quei processi, quelle best practice e quelle soluzioni pratiche che ho imparato negli ultimi vent'anni della mia vita, che non ho mai raccontato a nessuno, e che hanno permesso di trasformare un'idea in un business redditizio e poi in un'azienda di grande successo", ha speigato Rosati.

Il libro è stato presentato dalla società del gruppo Amyralia in due eventi a Milano e a Roma (19 e 20 ottobre scorsi). Amyralia è la società del Gruppo che offre consulenza per la gestione aziendale alle PMI, aiutandole a implementare il Metodo Allcore nei loro processi.