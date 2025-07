All'asta a Parigi la prima borsa Birkin di Hermès (senza una stima)

Roma, 10 lug. (askanews) - La prima borsa Birkin di Hermès è all'asta da Sotheby's a Parigi. Questa grande borsa in pelle nera, frutto di un incontro in aereo nel 1984 tra la cantante Jane Birkin e l'allora ceo di Hermès, è diventata una delle borse più famose e costose al mondo ed è il pezzo forte della vendita intitolata "Fashion Icons".

Sotheby's non ha fornito una stima per questa vendita. "La Birkin originale ha il potenziale per ridefinire i record", ha affermato Morgane Halimi, responsabile globale borse e moda della casa d'aste.

Ad oggi, la borsa più costosa mai venduta all'asta è una Kelly di Hermès in pelle di coccodrillo, tempestata di diamanti e impreziosita da oro bianco, che è stata venduta per oltre 513.000 dollari (438.000 euro), ha dichiarato Sotheby's.

Questo "prototipo storico artigianale", inciso con le iniziali J.B., si distingue per diverse caratteristiche che lo rendono un pezzo unico, tra cui le dimensioni, gli anelli metallici chiusi, la tracolla non staccabile e la presenza di un tagliaunghie integrato.