Allarme terrorismo, Piantedosi: con conflitto rischio radicalizzazioni islamiste

Roma, 17 ott. (askanews) - "Uno dei principali fattori scatenanti dei flussi è costituito dai conflitti armati. E in questo momento, come noto, alle porte dell'Europa ce ne sono due, la guerra in Ucraina e il conflitto israelo-palestinese, entrambi incerti e suscettibili di provocare un impatto sulle dinamiche dei flussi, senza dimenticare il conflitto in Medio Oriente che reca con sé anche il rischio di innescare radicalizzazioni islamiste come solo pochi giorni fa è avvenuto in Francia con l'assassinio di un insegnante da parte di un fanatico islamista e ieri sera a Bruxelles con l'uccisione di due cittadini svedesi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell'informativa urgente del Governo sull'incremento dei flussi migratori, con particolare riguardo alla situazione sull'isola di Lampedusa.