Allarme Onu: con tagli a fondi Usa 1.200 decessi in più in Afghanistan

Milano, 4 feb. (askanews) - Secondo le Nazioni Unite, i tagli agli aiuti esteri degli Stati Uniti potrebbero causare 1.200 decessi materni in più in Afghanistan entro il 2028. "Siamo ovviamente molto preoccupati per questa sostanziale perdita di finanziamenti", ha affermato Pio Smith, direttore regionale per l'Asia e il Pacifico del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), durante una conferenza stampa a Ginevra. "Per quanto riguarda la quantità di vite che ne saranno colpite, di nuovo se ho preso l'esempio dell'Afghanistan, tra il 2025 e il 2028 stimiamo che l'assenza del supporto degli Stati Uniti si tradurrà in 1.200 decessi materni aggiuntivi e 109.000 gravidanze indesiderate aggiuntive", ha spiegato Smith.