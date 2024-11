All'Accademia Nazionale dei Lincei il forum dei Premiati Balzan

Roma, 22 nov. (askanews) - È andato in scena il Forum interdisciplinare dei Premiati Balzan, un'occasione di confronto pubblico sulle materie premiate, all'Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini). Abbiamo parlato con Omar Yaghi (USA), University of California Berkeley per Materiali nanoporosi per applicazioni ambientali

"Penso che sia molto importante, non solo per me come scienziato, essere riconosciuto e ricevere questo prestigioso premio, ma anche per l'intero settore. Questo premio valorizza l'intero campo di studio e invia un messaggio alla comunità più ampia che si tratta di un ambito importante, che sta già offrendo un contributo significativo alla società. Quindi sì, il premio non è solo un onore e un piacere riceverlo, ma ha anche un grande significato in termini di promozione del settore."