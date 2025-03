Alla Luiss presentato il libro "Ritrovare l'umano"

Roma, 7 mar. (askanews) - "Ritrovare l'Umano", mettere la persona al centro e aggiungere all'acronico ESG - Environmental, Social, Governance - la lettera "H", iniziale delle parole Human (Umano), ma anche Health (Salute), Heart (Cuore) e Happiness (Felicità). E' lo scopo del volume "Ritrovare l'Umano" (ed. Baldini + Castoldi), di Massimo Lapucci e Stefano Lucchini, presentato alla Luiss.

Il libro affronta il tema della sostenibilità attraverso i criteri ESG, proponendo di aggiungere all'acronimo la lettera "H". Gli autori disegnano un vero e proprio manifesto pragmatico sugli ESG del futuro che metta al centro il "fattore umano", la dignità della Persona come perseguimento di un wellbeing collettivo. "Il concetto - ha detto Massimo Lapucci - è quello di dare nuova attenzione alla persona, di riportarla al centro del tema della sostenibilità e di evitare che la sostenibilità sia percepita soltanto come un adempimento burocratico, l'ennesimo report da realizzare o l'ennesima procedura da attuare all'interno di una impresa. ESG + H per noi significa dare nuova dignità alla persona da diversi punti di vista".

La sfida è integrare due mondi apparentemente contrapposti: la rivoluzione dell'IA con l'esigenza di ritrovare l'umano. Come spiega Paolo Boccardelli, Rettore Luiss: "Porre al centro l'individuo, l'essere umano, è un pilastro fondamentale per un'istituzione educativa. Per fare questo noi abbiamo lavorato per sviluppare le competenze dei nostri studenti per abbracciare la rivoluzione tecnologica e i nuovi assetti geopolitici, ma stiamo anche investendo moltissimo sulle Humanities, gli studi delle scienze umane che supportano il ruolo dell'individuo all'interno di una società che cambia. Questo è quello che la nostra Università ha deciso di fare, lo ha messo al centro del piano strategico che abbiamo appena approvato. Sarà una bella sfida per tutta la comunità Luiss".

Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale di Banca d'Italia ha aggiunto: "E' uno degli elementi più importanti quando andiamo a guardare quanto in salute sono le istituzioni, gli operatori finanziari che noi vigiliamo. Quindi direi che è un fattore estremamente rilevante una componente fondamentale degli ESG".

Alla presentazione sono intervenuti Fabio Corsico, direttore dell'Executive Programme in Global Family Business, Luiss Business School, mons. Vincenzo Paglia, presidente Pontificia Accademia per la Vita; Marta Bertolaso, professoressa di Logica e Filosofia della Scienza, Università Campus Bio-Medico; Guido Maria Brera, Chief Investment Officer, Kairos Partners SGR S.p.A. Le conclusioni sono state affidate al presidente Luiss, Luigi Gubitosi.