Alice Merton torna con i singoli "Run Away Girl" e "Pick Me Up"

Milano, 16 apr. (askanews) - Era il 2017. Con il singolo No Roots, Alice Merton fece ballare e cantare mezzo mondo. Un appuntamento fisso nella Top 10 delle classifiche in tutta Europa e non solo, il cui suggello naturale fu la pubblicazione del primo album Mint nel 2019. L'artista anglo-tedesca-canadese che lasciò all'epoca un segno indelebile torna adesso con i singoli "Run Away Girl" e "Pick Me Up" che fanno parte dell'EP "Heron".

"Descriverei il mio EP Heron come un insieme di canzoni che ti portano in un viaggio in cui ti senti piuttosto perso e non sai veramente chi sei. Per questo stai cercando di capire cosa vuoi nella vita e cosa ti porterà felicità nella vita. E direi che parla molto anche dell'amicizia e della fiducia nelle persone di cui ti fidi e che ami perchè sono con te nei momenti difficili" spiega la cantautrice che si definisce senza radici. Alice ha recentemente annunciato un tour da headliner in Nord America e sta preparando un tour dal vivo anche in Europa.