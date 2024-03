Alibaba: presentato alla Camera lo studio della Bocconi

Roma, 25 mar. (askanews) - È stato presentato presso la Camera dei Deputati su iniziativa dell'On. Marco Cerreto, Componente XIII Commissione Agricoltura lo "Studio sull'impatto macroeconomico del contributo di Alibaba all'economia Europea", studio realizzato da Alibaba Group in collaborazione con SDA Bocconi e incentrato sul positivo effetto economico dei suoi marketplace in Italia. Colosso cinese che ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2015, Alibaba Group aiuta le imprese e i brand italiani a rispondere alla crescente richiesta di prodotti italiani nei paesi orientali grazie alle sue piattaforme digitali rivolte al mercato asiatico.

I dati parlano chiaro, negli anni Alibaba Group ha dato alle imprese italiane e al Made In Italy l'opportunità di valorizzare il lavoro italiano di alta qualità. Alibaba non vuole invadere l'Italia né sostituire prodotti italiani con prodotti cinesi bensì aiutare la globalizzazione nel nostro paese, far circolare la ricchezze e produrre lavoro consentendo all'Italia di affacciarsi al mondo.

Nello studio presentato dal prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente della Bocconi si dimostra il preziosissimo contributo che Alibaba ha dato al Pil europeo, aiutando in particolare le imprese e i brand italiani a rispondere alla crescente richiesta di prodotti italiani in oriente con una crescita del fatturato nel periodo pandemico pari a +140%.

"Lo studio afferisce alle piattaforme B2C, che consentono alle aziende italiane di vendere direttamente al consumatore cinese mentre Alibaba come gruppo ha tutta una serie di piattaforme, che consentono alle imprese italiane di vendere su oltre 200 mercati" - a dirlo Manfredi Minutelli, Direttore Affari Governativi Europa, UK, Israele di Alibaba Group.

"I numeri sono molto importanti sopratutto se li andiamo a guardare a ritroso dal 2016 da quando cioè è iniziata la globalizzazione di Alibaba in Europa e per la prima volta abbiamo aperto un ufficio operativo in Italia. All'epoca nel 2016 i dati erano di 200 milioni di euro quindi - ha spiegato Manfredi Minutelli - vuol dire che noi siamo cresciuti in otto anni di venti volte. Una crescita questa non solo chiaramente per Alibaba, ma soprattutto per l'economia italiana, l'indotto e le tasse. Tutti numeri che sono stati analizzati dall'università Bocconi su nostro incarico proprio per andare a certificare l'impatto economico di Alibaba non solo in Italia, ma in Europa. Questo è stato il primo caso in cui abbiamo affidato lo studio per andare a vedere quanto abbiamo contributo all'economia locale perché molto spesso noi dobbiamo superare il preconcetto secondo il quale un gruppo come Alibaba porta prodotti cinesi di basso costo in Italia. La differenza tra i prodotti che noi vendiamo attraverso la piattaforma ai consumatori europei e i prodotti italiani, che noi vendiamo ai consumatori cinesi sono numeri totalmente differenti. Questo viene dimostrato dallo studio della Bocconi. Perché la Bocconi? Semplicemente perché abbiamo deciso di affidare lo studio ad un'università in quanto soggetto terzo".

Dati importantissimi come affermato anche dall'onorevole Marco Cerreto Componente della XIII Commissione Agricoltura:

"Sono dati importanti rispetto alla dinamica che noi ben conosciamo e rispetto alla quale il governo Meloni ha posto la dovuta attenzione. Oggi le imprese italiane vogliono sempre di più e cercano nuovi strumenti per l'internazionalizzazione. Riteniamo che i marketplace e la dinamica del B2B siano fondamentali per penetrare sempre di più e sempre meglio nei mercati extra europei. Oggi presentiamo un report della Bocconi - ha spiegato Cerreto-, che ha analizzato le dinamiche impressionanti di Alibaba che è una piattaforma che ha una visibilità globale e che indipendentemente da alcuni pregiudizi che sono arrecati su di essa deve, invece, dimostrare di avere l'attenzione che merita perché i dati che sono stati presentati per la prima volta dimostrano che vi è una implementazione notevole a vantaggio delle imprese italiane, che hanno scelto questo tipo di percorso e che stanno avendo un successo incredibile".

Dati importantissimi che dimostrano come nell'era della globalizzazione, la valorizzazione dei prodotti italiani attraverso l'etichetta del "Made in Italy" sia divenuta fondamentale per le imprese, che grazie ad Alibaba Group mirano a consolidare il proprio sviluppo economico oltre i confini nazionali.