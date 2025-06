Alex Britti: "Con Feat.Pop celebro un disco importante"

Roma, 4 giu. (askanews) - Alex Britti presenta il nuovo progetto discografico "Feat.Pop" e dà appuntamento al grande concerto alle Terme di Caracalla del 22 giugno, a Roma. "Feat.Pop- racconta - nasce perché avevo voglia di celebrare un disco importante. It-Pop per me è un disco importantissimo. Ci sono un sacco di brani che non ho mai abbandonato, che li suono regolarmente e non nascondo che avevo da anni voglia di provare a rifar interpretare i brani da qualcuno, che è quello che fatto".

"Non si tratta solo di rifare il disco e chiamare un altro artista a cantare, a fare il feat - spiega ancora - ma è l'artista ospite che fa il brano e quindi se lo rende suo non solo vocalmente ma proprio come produzione, come mondo sonoro d'appartenenza. E poi mi ripassa la palla, io ci metto le chitarre e quindi diventa anche mio".

A poche settimane dall'uscita a sorpresa solo in streaming del primo Feat.Pop di "Oggi sono io" insieme a Marco Mengoni, Alex Britti svela ora il secondo capitolo del suo nuovo progetto: è in esclusiva rotazione radiofonica e sarà disponibile anche in digitale dal 13 giugno una speciale reinterpretazione di "Solo una volta Feat. Clementino", lo storico brano (certificato platino) che ha segnato il suo secondo debutto nel 1998 e che vede adesso la partecipazione di Clementino, tra i più apprezzati esponenti del rap italiano e re del freestyle partenopeo.

"Avevo voglia di fare qualcosa insieme a lui - dice Britti - e conoscendolo bene, conoscendo la sua positività, la sua energia, il suo sapere essere così solare, ho pensato che era il brano per noi".

Il concerto evento Feat.Pop, in programma il 22 giugno a Roma nella straordinaria cornice delle Terme di Caracalla, sarà uno show irripetibile con la partecipazione di grandi ospiti pensato per celebrare It.Pop.

"La cosa che percepisco è un grande affiatamento con il pubblico e zero fatica sul palco. Anzi - conclude Britti - finisco i concerti ma ho voglia di riniziarli. Sicuramente trasparirà tanta energia, e trasparirà sicuramente anche a Caracalla, arricchita poi dagli ospiti, dal contesto, dalla location meravigliosa".