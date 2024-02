Alessandra Mussolini denuncia sui social l'aggressione a Strasburgo

Roma, 27 feb. (askanews) - Alessandra Mussolini è stata aggredita, e insultata in strada a Strasburgo, dove è europarlamentare FI del Ppe. Lo ha raccontato in un video postato sui suoi profili social. "Sono stata aggredita da uno che parlava italiano, sono qui a Strasburgo. Una serie di insulti pazzeschi. Aveva anche una specie di stampella, me l'ha data addosso, sulla testa, sulle spalle. C'è troppa violenza, sono stravolta", ha riferito l'europarlamentare.

Ad aggredirla e a colpirla con una stampella sarebbe stato un uomo di mezza età incappucciato, ha raccontato Mussolini ad Askanews. Quando ha incrociato Alessandra Mussolini, che era in compagnia dei suoi assistenti parlamentari, l'uomo avrebbe gridato il suo cognome coprendola di insulti volgari e l'avrebbe colpita ripetutamente con il bastone. Sono subito intervenuti i collaboratori di Mussolini che la hanno sottratta dalla presa dell'aggressore incappucciato che si è dato alla fuga.

(immagini profilo Instagram Alessandra Mussolini)