Albania, Meloni: non credo fallirà intesa per stop Corte

Bruxelles, 15 dic. (askanews) - Dopo lo stop della Corte costituzionale albanese "non so dire" se ci saranno conseguenze per l'accordo sui migranti, "spero di no. Spero che non ci sia un rischio di fallimento, sono ottimista ma non posso dire, rispetto le decisioni di una nazione sovrana. Vedremo come andrà e faremo del nostro meglio, se le cose andranno bene, per accelerare ancora di più". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.

"Non credo che abbiamo bisogno di un piano B, eventualmente lo cercheremo", ha concluso.