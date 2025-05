Al via "Pet Camper Tour Giubileo Edition"

Roma, 9 mag. (askanews) - Il cuore verde a quattro zampe del "Pet Camper Tour" riaccende i motori! Per il quinto anno consecutivo la campagna itinerante, che pulsa di energia e impegno, torna on the road per seminare consapevolezza sulla tutela ambientale, la lotta all'abbandono e la sicurezza stradale. Una edizione speciale ispirata dalla figura luminosa di San Francesco d'Assisi, il santo che parlava agli uccelli e chiamava "Fratello Lupo", per creare un legame con il Giubileo che in questo modo si tinge di verde e si fa ancora più amico degli animali. L'associazione Pet Carpet, con la sua presidente la giornalista Federica Rinaudo, è pronta a tonare sulle strade, con il patrocinio di Arma dei Carabinieri, Anas (Gruppo FS), Fnovi e in collaborazione con Polizia di Stato, per riprendere il suo viaggio e portare avanti un messaggio decisamente significativo nel rispetto di ogni forma di vita e in linea con l'enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco, che richiama proprio l'eredità lasciata dal santo di Assisi. Dal 10 maggio 2025 la coloratissima carovana per la prima volta farà tappa esclusivamente nel Lazio, proprio per omaggiare l'Anno Santo, con 4 appuntamenti, resi possibili grazie al sostegno di realtà leader come PetStore Conad e Vitakraft da anni al fianco degli animali, in collaborazione con Verdemax dalla parte della natura e Casa del Bebè per i bambini , che si snoderanno in alcuni luoghi di ritrovo frequentati da un pubblico di tutte le età. Le tappe del tour, 10 e 11 maggio Centro Commerciale Talenti Village, 17 e 18 maggio Centro Commerciale Aura a due passi da San Pietro, 14 e 15 giugno MagicLand parco divertimenti a Valmontone e 21 e 22 giugno parco acquatico Aquafelix a Civitavecchia, diventeranno momenti di incontro e riflessione. Tra le attività proposte: laboratori creativi per educare all'importanza del riciclo e alla cura delle piante e degli animali, incontri per sensibilizzare sull'adozione responsabile e sulla lotta all'abbandono, un gesto crudele che San Francesco avrebbe certamente deplorato. Questa sinergia di forze permetterà di affrontare tematiche delicate con un approccio coinvolgente, attraverso esperienze sensoriali, giochi e quiz, pensati sia per adulti che bambini. Un'opportunità speciale sarà offerta a chi vorrà lasciare una video testimonianza o dedica dedicata ai propri amici a quattro zampe o agli animali selvatici. Il team di videomaker raccoglierà queste storie emozionanti, che potranno poi essere selezionate per il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale sul mondo animale in programma per settembre 2025. Un focus particolare in ogni tappa sarà dedicato alla biodiversità, elemento cruciale per la salute del nostro pianeta, e alla sicurezza stradale, soprattutto quando si viaggia con bambini e animali al seguito. Il Pet Camper Tour ricorderà l'importanza della prudenza al volante, specialmente durante le gite fuori porta e le vacanze, quando la fretta di raggiungere la meta può far dimenticare regole fondamentali.

