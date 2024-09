Al Toronto Film Festival il ritorno di Ben Stiller con "Nutcrackers"

Roma, 6 set. (askanews) - Ben Stiller è arrivato al Toronto Film Fest per la prima mondiale del film "Nutcrackers" (Schiaccianoci), diretto da David Gordon Green, film che segna il suo ritorno da attore dopo sette anni. "È stato meraviglioso per me", ha detto parlando dell'esperienza sul set.

"Quando ho letto la sceneggiatura, che era così sentita e non cinica, e il personaggio è un po' cinico, mi sono sentito come se mi stessi identificando con questo ragazzo e questo ragazzo fa un viaggio in cui entra in contatto con le cose e si connette con la sua famiglia. Penso che questo sia un messaggio importante, soprattutto in questo momento con quello che accade nel mondo, avere un film che ti permetta di avere un po' di evasione, ma anche di realismo emotivo".

Ben Stiller ha aperto il festival con il dramma familiare "Nutcrackers" che racconta di un immobiliarista di Chicago che deve recarsi in Ohio per prendersi cura dei suoi quattro nipoti quando una tragedia colpisce la famiglia di sua sorella. Negli ultimi tempi Stiller si è concentrato sulla regia, con i progetti televisivi "Escape at Dannemora" e "Severance".

Molte altre star di Hollywood sono attese a Toronto, per il più grande festival cinematografico del Nord America. Quest'anno l'evento torna al suo splendore dopo un'edizione 2023 sottotono per gli scioperi di attori e scrittori che avevano lasciato i red carpet semi-deserti. Questa volta, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Elton John, Bruce Springsteen, Salma Hayek, Cate Blanchett e Nicole Kidman sono solo alcuni dei nomi di spicco attesi.