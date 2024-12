Al Sistina "West Side Story" di Piparo: bello e amore vincono sempre

Roma, 5 dic. (askanews) - Grandi abiti roteanti e coloratissimi, canzoni indimenticabili e un cast d'eccezione di 30 artisti, per il Musical-Kolossal "West Side Story" nella versione adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo che ne firma anche la regia, dal 7 dicembre al 12 gennaio 2025 al Teatro Sistina di Roma.

"Ho deciso di farlo adesso perché questo è il momento giusto per me. Temevo che non fosse il momento giusto per il pubblico, questo è un momento in cui la frase tipica è 'la gente vuole ridere, la gente si vuole distrarre', no. Da come hanno accolto, ancora prima di debuttare, sulla carta, sulla fiducia questo spettacolo al Sistina, penso che la gente abbia voglia di vedere cose belle e il bello vince sempre", ha spiegato Massimo Romeo Piparo, regista, produttore e direttore artistico del Teatro Sistina.

Lo spettacolo (che dopo Roma farà tappa a Firenze e Bologna prima di un lungo tour estivo) ambientato negli anni '50 è tratto dall'omonimo Musical del 1957 scritto da Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins, da cui poi venne realizzato anche il celebre film (1961) che ottenne 10 premi Oscar.

Temi forti e sempre attuali come l'amore contrastato tra Tony e Maria - interpretati rispettivamente dai bravissimi Luca Gaudiano (vincitore di Sanremo Giovani nel 2021 e dell'edizione dello scorso anno del varietà di Rai1 "Tale e Quale Show") e Natalia Scarpolini (già nel cast di "Cats" di Piparo) - la rivalità tra le due gang contrapposte nel quartiere Upper West Side di New York.

"Per me Tony rappresenta questa trasversalità, questa capacità di comunicare il messaggio della storia a prescindere dai generi e quindi di arrivare al cuore di tutti ed è per questo che Tony è un 'dream role'", ha spiegato Luca Gaudiano.

Tra il palco e la buca un'orchestra di 18 elementi diretta dal maestro Emanuele Friello e i brani indimenticabili di Leonard Bernstein.

"Il messaggio è quello, che l'amore è un fiume in piena. L'amore riesce a superare qualsiasi ostacolo. In questa grande storia, che poi non è solo West Side Story, ma è Romeo e Giulietta viene ancora da più lontano, da un'autore come Shakespeare, che rimane ancora oggi ineguagliabile", ha affermato Piparo. "L'amore vince, non guarda in faccia al passaporto", ha concluso.

Prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina e con le coreografie di Billy Mitchell, le scenografie originali di Ricardo Sanchez Cuerda supervisionate da Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani e il suono di Stefano Gorini, "West Side Story" è lo spettacolo perfetto per accompagnare le festività natalizie.

Dopo la realizzazione di "Tootsie", questa nuova produzione rafforza ulteriormente la partnership siglata da Peeparrow Entertainment e dal Teatro Sistina con Fineco, che per un biennio sarà Main Sponsor delle rispettive attività, un'occasione di promozione e valorizzazione dell'arte teatrale e dello spettacolo dal vivo di grande valore.

Servizio di Stefania Cuccato

Montaggio Claudia Beardicurti