Al Politecnico di Milano si progetto un velivolo a propulsione ionica

Milano, 31 ott. (askanews) - Può una tecnologia finora usata solo nello Spazio diventare in grado di alimentare un velivolo in atmosfera? È la domanda a cui vuole dare risposta il progetto IPROP, guidato dal Politecnico di Milano, e finanziato dalla UE (con un EIC pathfinder del valore di 3 milioni di e della durata di 4 anni) per realizzare il prototipo di un velivolo efficiente - basso inquinamento e minima manutenzione - in grado di volare con propulsione ionica. Il Prof. Marco Belan, coordinatore del progetto e membro del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano.

"Come obiettivo finale, con Iprop vorremmo arrivare ad un progetto concettuale, quello di un dirigibile di alta quota a propulsione ionica. Si tratta quindi di una cosiddetta piattaforma stratosferica che in questo caso sarebbe dotata di un sistema innovativo di propulsione. Queste piattaforme sono in grado di svolgere molte funzioni proprie dei satelliti, ma con un costo molto minore.

Fra le applicazioni telecomunicazioni, navigazione; telerilevamento".

Ma anche rapido intervento di protezione civile in scenari di emergenza per sorveglianza di vaste aree e ripristino delle telecomunicazioni dopo una calamità.