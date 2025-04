Al Fuorisalone edilizia del futuro all'Hilti Hero Hub

Milano, 11 apr. (askanews) - Debutto al Fuorisalone di Milano per Hilti, azienda leader nelle tecnologie all'avanguardia per l'industria delle costruzioni, per presentare la sua nuova brand campaign che intende celebrare chi lavora nel settore delle costruzioni e il suo contributo alla società.

Una storia raccontata fra workshop, dibattiti e attività, all'Hilti Hero Hub, spazio espositivo di 130 mq situato in via Tortona, nel cuore del Fuorisalone, dove i visitatori sono immersi in un viaggio interattivo, fra tecnologia e un approccio che vuole mettere il capitale umano al centro.

"Abbiamo una cultura solida, consolidata nel tempo, particolarmente vissuta che favorisce un contesto in cui si possano ottenere ottime performance e al tempo stesso avere una cura reciproca che permette ad ognuno di esprimersi al meglio, questo lascia anche uno spazio imprenditoriale", ha spiegato Luigi Ancona, sales director Hilti Italia.

"Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso il dialogo che è l'evoluzione dell'ascolto, andare oltre all'ascolto", ha aggiunto.

"Making Construction Better" è la filosofia che anima l'hub dove sistemi e attrezzi di Hilti, diventano parte delle installazioni artistiche, dopo aver vinto premi di design. "Design con una funzione etica", ha spiegato Veronica Pirovano, Sales Director Hilti Italia.

"L'elemento che noi mettiamo al centro per parlare di sostenibilità legata alla sicurezza e alla produttività è l'innovazione, quando pensiamo ai prodotti che mettiamo sul mercato cerchiamo sempre di pensare come sviluppare soluzioni che pensino alla salute dell'operatore che vive il cantiere, e non solo questo", ha detto. "Noi ci impegniamo ogni anno a intraprendere progetti a cui partecipano le nostre persone e che hanno un impatto sociale positivo", ha aggiunto.

Fino 13 aprile, l'Hilti Hero Hub diventerà il fulcro di discussioni sul futuro del lavoro nell'edilizia, tra umanità, tecnologia e inclusione.