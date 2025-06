Al festival Glastonbury il mantra per la pace (e la polemica Kneecap)

Glastonbury, 26 giu. (askanews) - I partecipanti del festival di Glastonbury, in Inghilterra, cantano un "mantra per la pace" assieme ad attivisti palestinesi, israeliani e ucraini. Quest'anno, il celebre festival musicale è alimentato dalla polemica che circonda i Kneecap, un trio di artisti rap di Belfast che si esibirà sabato. Uno dei membri del gruppo, Mo Chara, sta affrontando un'azione legale perché avrebbe esposto una bandiera di Hezbollah, il movimento islamista classificato come organizzazione terroristica nel Regno Unito, durante un concerto.

"Non conosco la loro musica", afferma ad Afp la trentacinquenne Natasha Davies, "ma sarò lì per solidarietà". I Kneecap sostengono che le accuse contro di loro distolgono l'attenzione dalla situazione a Gaza. La BBC, che trasmette il festival, non ha confermato se la loro esibizione verrà trasmessa in diretta, scrive Afp.