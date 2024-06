Al cinema in anteprima 2 episodi della quarta stagione di The Chosen

Milano, 13 giu. (askanews) - Dal 14 giugno, UCI Cinemas proietterà in esclusiva e in anticipo rispetto alla distribuzione sulle piattaforme digitali i primi due episodi dell'attesissima quarta stagione di The Chosen. Diretta e co-scritta da Dallas Jenkins, la serie vede come protagonisti Jonathan Roumie nei panni di Gesù, insieme a Shahar Isaac (Simon), Elizabeth Tabish (Maria Maddalena), Paras Patel (Matteo), Noah James (Andrea) e Vanessa Benavente (Maria, madre di Gesù). Il fenomeno globale sta tornando: The Chosen è già un cult mondiale, un progetto nato dal basso negli Stati Uniti (finanziato tramite crowdfunding) che è stato lanciato gratuitamente online nel 2019 e da allora ha raggiunto numeri da record: oltre 200 milioni di spettatori, più di 770 milioni di visualizzazioni degli episodi e oltre 12 milioni di follower sui social media. Vanta una base di fan globale di oltre 110 milioni di persone, con una significativa presenza in Italia, il Paese europeo continentale con il maggior numero di download dell'app e un totale stimato di 3 milioni di visualizzazioni degli episodi. Ne parla in esclusiva ad Askanews il referente italiano di The Chosen Giovanni Zappalà raccontando i numeri e la storia di questa serie di successo.