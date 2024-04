AIL Pazienti presenta il seminario sul mieloma multiplo

Roma, 8 apr. (askanews) - Prosegue il lavoro di AIL in favore dei pazienti malati di mieloma multiplo. Un incontro pazienti-medici a Roma, presso il Teatro Italia, dedicato a malati di mieloma ed ai loro familiari e caregiver. A presentare il seminario il Presidente di AIL Roma, Maria Luisa Viganò:

"È un aggiornamento tra medici e pazienti sulla ricerca, quindi le nuove cure. Un progetto di ricerca importantissimo, ma anche di cura al paziente con la nostra residenza e soprattutto con le cure domiciliari".

Una giornata all'insegna del confronto e dell'informazione sui risvolti della malattia ed i prossimi trattamenti, ma anche su quelli che potrebbero essere gli effetti collaterali delle terapie in uso. Abbiamo poi parlato con la dottoressa di AIL Roma e dirigente medico Policlinico Umberto I, Maria Teresa Petrucci:

"Penso che siano fondamentali queste giornate perché è importante che i pazienti siano consapevoli della loro patologia, soprattutto una malattia come il mieloma per la quale tantissime sono state le novità e tante ce ne saranno. Il paziente deve avere fiducia in quello che è il suo futuro. È una malattia ad andamento cronico, per la quale ancora non possiamo parlare di guarigione, ma nel tempo ce l'aspettiamo".

È poi intervenuta la dottoressa Elena Zamagni, Docente di medicina e chirurgia all'Università di Bologna:

"In questi incontri si presentano le cose più aggiornate e scientifiche cercando di semplificarle e rendendole accessibili a tutti, poi si incontrano i clinici così da umanizzare queste figure, si ascoltano le testimonianze dei pazienti ed infine si può rispondere alle domande che normalmente ai congressi non vengono poste".

Informare il pubblico sulle innovazioni della ricerca scientifica e della diagnostica nell'ambito del mieloma, con un linguaggio semplice e divulgativo. Questi gli obiettivi dell'incontro pazienti-medici per rispondere alle necessità.