AIL, a Roma la conferenza "Dalla ricerca alla Cura"

Roma, 20 giu. (askanews) - In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma ha organizzato la conferenza "Dalla Ricerca alla Cura: ricerca scientifica, innovazione terapeutica e assistenza ai pazienti".

Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo davanti a risultati importanti che lasciano ben sperare. Un tempo la diagnosi di leucemia era una sorta di condanna a morte. Oggi, invece, oltre il 70% delle patologie leucemiche vengono curate. Naturalmente tanto c'è ancora da fare, ma giornate come quella di oggi servono per sensibilizzare l'opinione pubblica, per aiutare e sostenere i nostri ricercatori".

Michele Cavo, Professore di Ematologia Alma Mater Studiorum, ha dichiarato: "In questo periodo storico, ogni anno raggiungiamo nuovi traguardi e terapie sempre più efficaci e sempre meno impattanti sulla qualità di vita dei pazienti".

Negli ultimi anni l'innovazione scientifica e terapeutica ha contribuito a migliorare l'efficacia delle cure generando degli impatti positivi anche sulla qualità di vita dei pazienti. Importante in tal senso l'impegno di AIL che, nell'ultimo anno, ha finanziato 157 progetti di ricerca scientifica.

"Ora abbiamo la possibilità di utilizzare farmaci che ci permettono di eliminare la malattia, anzi in maniera più profonda rispetto al passato. Attualmente, inoltre, stiamo rivolgendo maggiore attenzione alla qualità di vita dei pazienti", afferma Francesco Di Raimondo, Vicepresidente SIE.

In uno scenario nazionale nel quale circa 500.000 persone convivono con un tumore del sangue, AIL ha illustrato quanto l'impegno nella ricerca sia di fondamentale importanza per aumentare le possibilità di guarigione e per garantire supporto ed una buona qualità di vita ai pazienti.