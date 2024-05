Agroalimentare, Di Giammarco (Bauli): crisi è opportunità di crescita

Parma, 9 mag. (askanews) - Chi continua a fare "le stesse cose che faceva prima" avrà più difficoltà a uscire dalla crisi che non ha risparmiato il settore agroalimentare. Non accade così, invece, per chi "ha deciso di usare questa crisi come un'opportunità" e "continua a innovare e a reinventarsi". Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Bauli, Fabio Di Giammarco, presente al Cibus di Parma, il salone internazionale dell'alimentazione.

"Io penso che sia una crisi dove alla fine ci saranno due tipi di player - ha spiegato Di Giammarco -. Chi sta facendo esattamente le stesse cose che faceva prima della crisi sta avendo un momento difficile. Noi abbiamo deciso di usare questa crisi come un'opportunità, stiamo innovando, ci stiamo reinventando, stiamo portando nuovi ingredienti nei nostri prodotti, stiamo sviluppando prodotti nuovi per espandere le categorie dove giochiamo. Stiamo vedendo questa crisi come un grande momento di opportunità".

"Stiamo in un momento di rilancio del marchio Bauli - ha proseguito l'ad -, che sarà un marchio molto più ampio in categorie di prodotti dove gioca. Stiamo riposizionando il nostro marchio Motta e nei prossimi mesi ci saranno notizie interessanti. Stiamo vedendo la crisi come opportunità e per noi è un momento positivo".

Anticipando le novità del gruppo dei prossimi mesi Di Giammarco ha detto che "ci sarà tanto più rosa, tanto più lilla nella nostra offerta, perché come dicevo il marchio Bauli sarà un marchio molto più ampio in questo momento. Non abbiamo un target in particolare, cerchiamo penetrazione nel mercato in generale, sia in Italia che all'estero, però il nostro consumatore è un consumatore che vuole prodotti buoni, indipendentemente dall'età, dalla posizione, penso che abbiamo prodotti per tutti".