Agricoltura, Lollobrigida: "Legge Serpieri tra le più innovative"

Roma, 6 dic. (askanews) - La legge Serpieri è stata una delle norme più innovative del sistema italiano, ed è ancora molto attuale. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo al convegno "100 anni della legge Serpieri. Modernità e attualità della legge" che si è svolto a Roma, al Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura. Diverse le personalità intervenute per analizzare la centralità della norma che fu avanguardia nella strategia forestale. A conclusione del convegno, è stato anche presentato il libro a cura di Ambrosio e Stefani dal titolo: "100 anni della legge Serpieri. Modernità e attualità della visione strategica di Arrigo Serpieri" (Edito da Wolters Kluwer CEDAM), finanziato da Confagricoltura.

Francesco Lollobrigida ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare: "E' molto attuale perché parlò di vincolo idrogeologico e di contrastare il dissesto usando la deforestazione. L'Italia oggi è all'avanguardia, perché arriva in Europa a portare una strategia nazionale sulla forestazione: un tema di attualità, perché riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico e al cambiamento climatico. Tutte questioni che tanti i nostri scienziati e politici hanno avuto la possibilità di comprendere con largo anticipo e di immaginare soluzioni che non sempre sono state messe in campo. Oggi storia e ambiente non ci permettono di perdere tempo - ha aggiunto Lollobrigida - quindi si deve prendere il meglio da ciò che è stato fatto in passato provando a proiettarlo nel futuro e utilizzando ricerca, innovazione e il mondo dell'agricoltura come perno della salvaguardia dell'ambiente".

Al dibattito sono intervenuti anche alcuni studenti degli istituti agrari che hanno interpellato il ministro sul futuro dell'agricoltura e sulle sfide che li attende.