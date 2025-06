Agenzia Gaza denuncia spari Idf vicino punto distribuzione e 21 morti

Roma, 24 giu. (askanews) - Feriti e cadaveri vengono trasportati d'urgenza all'ospedale al-Awda del campo profughi di al-Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. L'Agenzia di Difesa Civile di Gaza ha riferito che martedì le forze israeliane hanno ucciso 21 persone in attesa di aiuti vicino a un punto di distribuzione nel territorio centrale palestinese.

"Eravamo circa 50.000. Gli ebrei (le forze israeliane, ndr) ci hanno ingannati facendoci entrare nel centro di distribuzione alimentare, poi hanno aperto il fuoco a caso. I feriti e i morti sono stati lasciati per strada, come se le nostre vite non valessero nulla", ha spiegato un testimone, Rabhi Al-Qassas.

"Quanto durerà questa situazione? Per quanto tempo le persone dovranno sopportare tutto questo? Vogliamo una soluzione per queste vittime", ha aggiunto.