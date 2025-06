Il Solstizio d'estate in Val di Fiemme tra sport e benessere

Milano, 24 giu. (askanews) - Benessere, qualità della vita e sostenibilità sono di casa in Val di Fiemme che saluta l'inizio dell'estate con un weekend di attività per vivere un'esperienza unica nella natura rigenerante delle Dolomiti del Trentino. Sport all'aria aperta, enogastronomia, equilibrio psicofisico, spirito d'avventura e forza interiore sono i principali ingredienti del primo 'Fiemme Zenith', evento che celebra il solsitizio d'estate, giornata più lunga e luminosa dell'anno, con fine settimana completamente incentrato su movimento, nutrizione e relax.

'In questo weekend del 20 e 22 di giugno, stiamo lanciando la prima edizione di Fiamme Zenith - racconta Giancarlo Cescatti, direttore dell'Apt Fiemme e Cembra -, che vuole essere un inizio dell'estate, con un condensato di quelle che saranno le proposte che proporremmo ai nostri ospiti per tutta la stagione estiva'.

Una tappa fondamentale all'interno di un percorso di benessere che la Val di Fiemme aveva imboccato già nel 2021 con l'obiettivo di rendere questo territorio la prima Wellness Community d'Italia.

'Questo evento nasce sull'esperienza degli anni precedenti durante i quali abbiamo lanciato un progetto legato al benessere. Benessere inteso in senso olistico a dimensione di tutti di famiglie di bambini di giovani meno giovani - sottolinea ancora Cescatti -. Tutti possono svolgere attività sportiva secondo le proprie attitudini e i propri piaceri: non è necessario essere di super atleti per godere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche in una splendida ed accogliente Valle di Fiemme'.

Protagonisti dell'edizione numero uno di 'Fiemme Zenith' sono le eccellenze del territorio: tra le altre iniziative in programma, una 'lezione' dell'esploratore e avventuriero estremo Danilo Callegari su come superare i propri limiti mentali, sessioni di yoga, meditazione e trattamenti olistici in tenda sulle sponde del biolago di Predazzo, allenamenti, escursioni guidate ed esplorazioni nei boschi. E per chi ama la buona cucina, lo chef stellato Alessandro Gilmozzi propone la 'La Val di Fiemme nel piatto', con la raccolta, la preparazione e la degustazione di erbe spontanee locali protagoniste di molti piatti tipici della tradizione gastronomica del territorio.

Il mio rapporto con il mio territorio è storico, storico e culturale: viviamo in una valle di raccoglitori, e quindi io mi sento un po' il difensore di questi raccoglitori. E ho fatto di questo sapere la mia identità e la mia cultura, che si è basata poi sulla cultura della mia cucina, e quindi la mia identità culinaria che faccio tutt'oggi al ristorante - evidenzia lo shef stellato Alessandro Gilmozzi -. Alla fine non facciamo altro che raccontare la nostra storia in una passeggiata: ti fermi davanti a un fiore e racconti quello che ti ha trasmesso la nonna o la zia e racconti quello che poi fai al ristorante. Alla fine diciamo che è un trasmettere i vecchi saperi alle persone che magari le hanno solo dimenticate'.

'La Valle di Fiemme punta davvero molto su un nuovo concetto di benessere inteso in senso olistico - rimarca il direttore dell'Apt Fiemme e Cembra -. Fiemme Zenith è l'inizio di una stagione che vorrà concludersi con un appuntamento che ha più i contenuti di un report, un rendiconto di quello che è la qualità della vita e l'offerta di qualità della vita che la Val di Fimme è in grado di offrire in primis ai censiti'.

E' il World Wellness Weekend, altro fine settimana all'insegna del benessere con cui la Val di Fiemme celebra l'Equinozio d'autunno, quando il giorno e la notte hanno uguale durata.

'Vi aspettiamo per l'appuntamento il 19 e 21 settembre - evidenzia Cescatti - in cui presenteremo quelli che sono gli esiti del primo anno di attività che la Val di Fiemme ha svolto per valorizzare il concetto di benessere in primis per i propri censiti e di conseguenza anche per chi deciderà di trascorrere la sua vacanza qui da noi'.