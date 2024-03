Afghanistan, attacco suicida a Kandahar: 20 morti

Roma, 21 mar. (askanews) - Parenti e amici sono in lutto per le vittime provocate dall'attentato suicida che ha provocato 20 morti nella città di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, come confermato da una fonte ospedaliera ad Afp. Il bilancio iniziale fornito dalle autorità talebane era di 3 morti e 12 feriti.

L'esplosione, attribuita allo Stato islamico, ha colpito soprattutto civili in fila davanti alla banca per prelevare contanti, secondo il dipartimento di polizia.

Mohammad Shafiq Saraaj, nipote di una vittima, racconta a France Presse:

"Simili incidenti, che sono una tragedia, accadevano sotto il governo precedene e accadono anche oggi. Abbiamo solo un desiderio, una speranza, una richiesta da rivolgere al governo: li preghiamo di mantenere la sicurezza come si deve, nel Paese e in particolare nei luoghi molto frequentati e di rispamiare queste disgrazie alla nazione".