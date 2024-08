Ad Hong Kong festa per la nascita di due gemellini di panda gigante

Roma, 17 ago. (askanews) - Festa ad Hong Kong per la nascita di due baby panda, un maschio e una femmina. Ying Ying, panda gigante, li ha partoriti in un parco a tema alla vigilia del suo 19esimo compleanno il 15 agosto.

Nelle immagini fornite dall'Ocean Park Hong Kong si vedono tenerissimi mentre vengono allattati con il biberon.

La madre è la panda più anziana ad aver partorito con successo per la prima volta. I cuccioli sono nati dopo una gravidanza di quasi cinque mesi.

Ying Ying e il padre dei gemelli, Le Le, sono stati regalati a Hong Kong da Pechino nel 2007 e si sono accoppiati con successo a marzo scorso. "Questa nascita è una vera rarità, soprattutto se si considera che Ying Ying è il panda gigante più anziano ad aver partorito con successo per la prima volta", ha dichiarato l'Ocean Park in un comunicato.

Il leader di Hong Kong John Lee ha accolto la nascita affermando che "quest'anno ricorre il 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il che rende la nascita della prima bella coppia di cuccioli di panda nati a Hong Kong ancora più speciale".

La madre e i suoi piccoli saranno monitorati 24 ore su 24 dalle squadre veterinarie del parco e dagli esperti del China Conservation and Research Centre for the Giant Panda.

Il mese scorso, Lee ha dichiarato che la Cina invierà un'altra coppia di panda giganti a Hong Kong per celebrare il 27esimo anno di governo cinese. L'arrivo è previsto per il mese prossimo.