Acqua e agricoltura, L'Abbate: ridurre sprechi con tecnologie

Roma, 26 mar. (askanews) - "Quello che oggi cerchiamo di far capire è come ridurre gli sprechi in agricoltura, applicando il cosiddetto ciclo di vita, quindi intervendo in ogni fase con tecnologie innovative, con approcci di politica economica, incentivi ma anche disincentivi quando ci sono situazioni nelle quali l'acqua purtroppo viene malamente consumata. Possiamo associare poi il discorso sul riutilizzo dell'acqua reflua magari utilizzabile a scopo industriale in modo da liberare invece la risorsa acqua potabile e di qualità superiore per l'agricoltura e il consumo umano". Lo ha detto L'On. Patty L'Abbate, vicepresidente Commissione Ambiente della Camera, a margine di un convegno su Acqua e Agricoltura promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.