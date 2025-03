Acqua, Amoroso (CiviSmart): intervenire in ambito smart-city

Roma, 28 mar. (askanews) - Per Riccardo Amoroso (Amministratore Delegato, CiviSmart) "È opportuno rilanciare il Partenariato Pubblico Privato PPP per l'utilizzo delle diverse tecnologie innovative disponibili in ambito smart-city per l'ottimizzazione delle reti idriche con l'obiettivo di migliorarne l'impatto ambientale, sia idrico che energetico". Amoroso è intervenuto in occasione del convegno "Acqua e Agricoltura: politiche e strumenti per innovazione ed efficienza", promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.